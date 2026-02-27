Installare l’alcolock In provincia di Siena niente carrozzieri abilitati

In provincia di Siena, non sono ancora disponibili carrozzieri abilitati per l’installazione dell’alcolock, una delle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada. Nonostante il provvedimento sia in vigore da oltre un anno, la fase di applicazione pratica presenta ancora alcune difficoltà. La situazione riguarda soprattutto chi desidera installare il dispositivo e si trova a dover attendere indicazioni più precise.

Se il nuovo Codice della Strada da oltre un anno è realtà, la notizia è che quella che era una delle sue novità maggiori, l’alcolock, entra nella fase operativa. Ma per i senesi che dovranno eventualmente installarlo, a loro spese, in attesa di aggiornamenti, al momento non c’è la possibilità di farlo nei confini provinciali. Ma andiamo con ordine. L’alcolock è un dispositivo elettronico che di fatto blocca l’accensione del veicolo se rileva alcol nell’aria espirata dal conducente: diventa obbligatorio per chi è stato trovato con un tasso alcolemico da 0,8 grammi per litro a salire. L’alcolock dovrà essere tenuto nella propria auto per due anni da chi è stato fermato con un valore tra 0,8 e 1,5 gl e almeno tre anni per chi è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

