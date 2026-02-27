Instagram notifica anti suicidio ai genitori

In Australia, Instagram ha annunciato che invierà una notifica ai genitori quando i loro figli adolescenti effettueranno ricerche frequenti su temi come suicidio o autolesionismo. La novità riguarda l’obiettivo di sensibilizzare sui comportamenti a rischio e di coinvolgere i genitori nel monitoraggio dell’attività online dei minori. La funzione sarà attiva per gli utenti che effettuano ricerche ripetute su questi argomenti.

In Australia Instagram invierà una notifica ai genitori se i loro figli adolescenti dovessero fare ricerche ripetute su suicidio o autolesionismo. Gli avvisi verranno inviati ai genitori via e-mail, sms o WhatsApp.