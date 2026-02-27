Instagram | arrivano le notifiche per i genitori sulle ricerche a rischio degli adolescenti In Italia entro la fine del 2026

Instagram sta introducendo notifiche per i genitori in Italia, che segnaleranno se gli adolescenti cercano argomenti come autolesionismo o suicidio. Le allerte saranno disponibili entro la fine del 2026 e mirano a informare i genitori sulle attività di ricerca dei loro figli sulla piattaforma. La funzione si applicherà solo a determinate ricerche ritenute a rischio.

Instagram introduce allerte per i genitori se i figli cercano temi legati ad autolesionismo o suicidio. Come riporta ABC News, l'obiettivo è favorire il supporto familiare e la sicurezza digitale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Instagram avvisa i genitori: ricerche a rischio dei figli minorenniInstagram introduce un sistema di allerta per i genitori quando i figli minorenni effettuano ricerche ripetute su temi delicati come suicidio o... Instagram, notifiche ai genitori se i figli cercano la parola "suicidio". Quando arriverà in Italia la novità di MetaRoma, 26 febbraio 2026 – Notifiche ai genitori quando cercano in rete le parole "suicidio" o "autolesionismo", ma anche altre espressioni che... Temi più discussi: Instagram, arrivano le notifiche ai genitori se i ragazzi fanno certe ricerche: ecco come e quando; YouTube smette di inviare notifiche per video che non si guardano; Instagram avvisa i genitori sui segnali di disagio dei figli; Instagram avvisa i genitori | ricerche a rischio dei figli minorenni. Da Instagram notifiche ai genitori se gli adolescenti cercano contenuti su suicidio o autolesionismoInstagram inizierà a inviare una notifica ai genitori se i figli adolescenti tentano ripetutamente di cercare, in un breve arco di tempo, termini relativi a suicidio o autolesionismo. Lo annuncia il s ... adnkronos.com Instagram invierà notifiche ai genitori se gli adolescenti cercano contenuti sensibiliInstagram invia notifiche per genitori quando adolescenti cercano contenuti su suicidio o autolesionismo, con risorse di supporto. techprincess.it