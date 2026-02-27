Instagram alert contro il suicidio tra i giovani
Instagram ha implementato un nuovo servizio in vari Paesi che invia notifiche ai genitori quando un minorenne cerca ripetutamente contenuti online relativi al suicidio. La funzione mira a segnalare comportamenti potenzialmente preoccupanti, dando così un avviso ai genitori. La novità interessa specificamente le ricerche fatte dagli utenti minorenni sulla piattaforma, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente.
Instagram ha avviato un servizio in diversi Paesi per allertare i genitori se un minorenne ricerca ripetutamente contenuti online legati al suicidio.
Cosa fare se ricevi questo alert da Instagram: la funzione per fermare le ricerche sul suicidio
Il 47,7% degli italiani si informa con il telegiornale, ma tra i giovani vince YouTube. Instagram e TikTok conquistano la Generazione ZIl telegiornale rimane il mezzo di informazione più seguito in Italia con il 47,7% della popolazione, nonostante un calo significativo tra i giovani,...
Instagram: alert ai genitori per ricerche di contenuti su suicidio
Le notifiche verranno inviate tramite email, SMS, WhatsApp o in-app, in base alle informazioni di contatto fornite dai genitori. Ogni alert includerà risorse pensate per guidarli nel dialogo con il
