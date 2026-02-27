Instagram alert contro il suicidio tra i giovani

Instagram ha lanciato in vari Paesi un nuovo servizio che invia notifiche ai genitori quando un minorenne cerca ripetutamente contenuti online collegati al suicidio. Questa funzione mira a monitorare le attività degli utenti giovani e a segnalare situazioni potenzialmente pericolose. L’obiettivo è intervenire tempestivamente, coinvolgendo le famiglie, in presenza di comportamenti sospetti o preoccupanti.

Instagram ha avviato un servizio in diversi Paesi per allertare i genitori se un minorenne ricerca ripetutamente contenuti online legati al suicidio. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Instagram, alert contro il suicidio tra i giovani Cosa fare se ricevi questo alert da Instagram: la funzione per fermare le ricerche sul suicidioInstagram ha annunciato l'arrivo di una nuova funzione che invierà notifiche automatiche ai genitori per avvisarli di ricerche su autolesionismo e... Instagram, alert contro il suicidio tra i giovani Contenuti utili per approfondire Instagram. Discussioni sull' argomento Instagram, alert contro il suicidio tra i giovani; Instagram prepara un alert per segnalare il disagio nei più giovani; Giovani a rischio suicidio: ai genitori l'alert di Instagram; Cosa fare se ricevi questo alert da Instagram: la funzione per fermare le ricerche sul suicidio. Instagram: alert ai genitori per ricerche di contenuti su suicidioLe notifiche verranno inviate tramite email, SMS, WhatsApp o in-app, in base alle informazioni di contatto fornite dai genitori. Ogni alert includerà risorse pensate per guidarli nel dialogo con il ... it.blastingnews.com TESTO DESCRITTIVO Lavoro completo nel primo commento Seguimi anche su instagram https://www.instagram.com/maestramileigsh=eDkzc3IwaDRvdGc0&utm_source=qr #scuola #maestre #istalike #istaschool #imparare #didattica #teacher #maestrapri - facebook.com facebook Instagram, Ndicka dopo il 3-3 con la Juventus: "Peccato per la mancata vittoria, ma ottima prestazione". Wesley: "Grazie per il supporto" (FOTO) bit.ly/4biGr0E #AsRoma x.com