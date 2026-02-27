InsideOsint – 900 colpi contro i medici di Gaza

Nella notte del 23 marzo 2025, un’indagine indipendente ha messo in luce un intenso bombardamento contro strutture mediche a Gaza. Le analisi condotte da Earshot e Forensic Architecture rivelano dettagli precisi sugli attacchi e sui danni causati, offrendo uno sguardo approfondito sulle operazioni militari nella zona. Il rapporto si concentra sulle conseguenze dirette di questi eventi sulle strutture sanitarie.

Secondo un’indagine indipendente di Earshot e Forensic Architecture, nella notte del 23 marzo 2025 i soldati dell’IDF spararono oltre 900 colpi contro il convoglio umanitario di medici e soccoritori che stava transitando nella Striscia di Gaza, nonostante il convoglio fosse ben visibile e contraddistinto da simboli chiari e luminosi. Nell’attacco furono uccisi 15 operatori umanitari. Secondo la ricostruzione, i soldati dell’IDF aprirono il fuoco per diversi minuti contro ambulanze e mezzi di emergenza diretti verso la scena di un precedente bombardamento nella zona di Tal as-Sultan, a ovest di Rafah. Le vittime comprendevano paramedici della Società della Mezzaluna Rossa Palestinese, soccorritori della Difesa civile palestinese e un dipendente di un’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su It.insideover.com

