In Italia, oltre 12 milioni di persone si sono ammalate di influenza e virus respiratori quest’anno. Gli esperti avevano anticipato che la stagione stava calando, ma attualmente le infezioni sono ancora numerose e diffuse su tutto il territorio. La situazione rimane sotto osservazione, con molte persone che continuano a presentare sintomi influenzali e respiratori.

Gli esperti l’avevano previsto: la stagione dell’influenza e dei virus respiratori sta declinando, ma “la presenza di forme respiratorie è ancora abbastanza intensa. Si tratta di patologie ora dovute per lo più a metapneumovirus, virus respiratorio sinciziale e adenovirus ”, spiega a LaSalute di LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano, commentando l’ultimo bollettino Respivirnet targato Istituto superiore di sanità (Iss). Nella settimana dal 16 febbraio al 22 febbraio (7,6 casi per 1.000 assistiti contro 8,6 della settimana precedente), sono stati circa 419mila i nuovi casi di influenza e virus ‘cugini’, con un totale di 12,1 milioni di italiani messi a letto da influenza & Co. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Influenza e virus: più di 12 mln di italiani colpiti, le ultime novità

Influenza in calo ma 11,4 mln colpiti, è tempo di ‘virus cugini’“Ormai siamo nella fase calante della curva dell’influenza e dei virus respiratori”, dice a LaSalute di LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco,...

Influenza K cresce nei bimbi, finora 9,8 mln di italiani colpitiMentre il freddo si alterna alla pioggia nei Giorni della merla, l’influenza che ha messo a letto finora 9,8 milioni di italiani continua a colpire...

Panic in the Streets | DRAMA | Full Movie in English

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Influenza febbraio 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere; Non solo influenza: tutti gli altri virus invernali; Influenza al capolinea ma attenzione a virus respiratorio sinciziale: Boom tra marzo e aprile; Influenza: per quanto tempo si rimane contagiosi?.

Influenza e virus: più di 12 mln di italiani colpiti, le ultime novitàNella settimana dal 16 febbraio al 22 febbraio (7,6 casi per 1.000 assistiti contro 8,6 della settimana precedente), sono stati circa 419mila i nuovi casi di influenza e virus ‘cugini’, con un totale ... lapresse.it

Influenza stagionale, Oms aggiorna raccomandazioni vaccinali 2026-2027L’Oms ha diffuso le raccomandazioni sulla composizione dei vaccini antinfluenzali per la stagione 2026-2027 dell’emisfero nord ... doctor33.it

7 cuccioli di foca sono risultati positivi al virus dell’influenza aviaria presso l’Año Nuevo State Park in California, a Pescadero, e molti altri mostrano segni della malattia. L’epidemia ha spinto i funzionari del parco a cancellare le popolari escursioni di osservazi - facebook.com facebook