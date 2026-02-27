Infermiere Bolzano | Eseguito le direttive dell’equipe di Napoli

Un infermiere di Bolzano ha dichiarato di aver versato il ghiaccio nel box contenente il cuore, affermando che si è limitato a seguire le istruzioni fornite dall’equipe di Napoli. La sua testimonianza si concentra sulla sequenza di azioni compiute durante l’intervento, senza aggiungere dettagli o motivazioni. La dichiarazione è stata resa durante un procedimento legale in cui sono stati coinvolti diversi professionisti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Sono stato io a versare il ghiaccio nel box dove era contenuto il cuore, ma abbiamo solo eseguito le direttive dell’equipe di Napoli”. E’ quanto ha messo a verbale l’operatore sanitario dell’ospedale di Bolzano davanti agli inquirenti, come riporta il quotidiano Alto Adige. Secondo l’operatore – dopo l’espianto – la chirurga “ si è rivolta a me chiedendomi: ‘mi serve un contenitore di plastica’, intendeva un contenitore per il cuore. Io le ho risposto che non ne avevamo. Poi le ho fatto vedere i barattoli di istologia, dove mettiamo i pezzi anatomici”. Si tratta di contenitori in plastica non sterili. “ Ha detto che andava bene, così gliel’ho dato”, ha affermato l’infermiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

