Incontro scuola-Federalberghi | Preparatevi a un aumento di turisti

Nell’ambito di un incontro tra scuola e Federalberghi si è discusso delle prossime sfide nel settore turistico locale. Le strutture ricettive della provincia di Sondrio stanno organizzando strategie per accogliere un numero crescente di visitatori nelle stagioni a venire. Si lavora per migliorare i servizi e rispondere alle esigenze di un turismo in espansione, con l’obiettivo di offrire un’accoglienza sempre più efficace.

"Le strutture ricettive della provincia di Sondrio sono pronte ad accogliere le nuove generazioni". Sono incoraggianti le parole che Armando Lanzetti, vice presidente vicario di Federalberghi Sondrio, ha rivolto ai giovani – una settantina – delle classi terze dell’indirizzo "Amministrazione, finanza, marketing e turismo" riuniti mercoledì nell’aula magna del "Saraceno-Romegialli" di Morbegno per la lezione speciale realizzata, appunto, in collaborazione con Federalberghi-Confcommercio Sondrio e Adecco Italia-Filiale di Sondrio su invito dell’istituto. Duplice l’obiettivo: avvicinare il mondo della scuola alle imprese e consegnare agli studenti preziose informazioni sul futuro professionale che li attende. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

