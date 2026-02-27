Inclusione e reinserimento L’associazione Mosaico arruola tanti giovani

Un’associazione si impegna in progetti dedicati a giovani, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e il reinserimento sociale. Organizza iniziative volte a favorire la socializzazione di persone con disabilità e offre supporto a minori in situazioni di svantaggio, oltre a servizi per donne con figli piccoli. Le attività si svolgono in vari contesti, coinvolgendo direttamente i partecipanti nelle loro esigenze quotidiane.

Attività per favorire l’inclusione, il reinserimento, la socializzazione di persone con disabilità. Supporto per minori in condizioni di svantaggio, e le donne con figli piccoli. E ancora, collaborazione con i professionisti che operano nelle scuole dell’infanzia o negli spazi destinati ai giovani, o nel servizio affidi. Affiancamento nelle attività delle biblioteche (dove non mancano gli appuntamenti culturali da preparare e seguire), organizzazione di manifestazioni ed eventi, digitalizzazione di materiale e “guida“ per i visitatori dei musei. Ma anche impegno negli uffici comunali. Sono alcune delle esperienze, previste nei diversi progetti approvati da Roma, che i giovani possono fare durante l’anno di Servizio civile con Associazione Mosaico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

