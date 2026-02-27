Incidente sul Raccordo | scontro tra tre veicoli uno si ribalta Un ferito

Un incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare, coinvolgendo tre veicoli. Durante lo scontro uno dei mezzi si è ribaltato, e una persona ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente.

Incidente sul Grande raccordo anulare dove si è verificato lo scontro tra tre veicoli, una persona è rimasta ferita. Questo quanto accaduto poco prima delle 18 di venerdì 27 febbraio all'altezza del chilometro 29,900.Il sinistro stradale, come riportato da Anas, si è verificato in carreggiata.