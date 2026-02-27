Incidente per Patty Pravo cade dalla sedia in sala stampa

Durante il Festival di Sanremo, un incidente ha coinvolto una nota cantante che, mentre si trovava in sala stampa, è scivolata e caduta dalla sedia. Fortunatamente, non si sono registrati danni fisici e l’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di sorpresa e allegria tra il pubblico. La cantante ha ripreso immediatamente la sua attività senza ulteriori problemi.

Una caduta, per fortuna senza conseguenze, ha creato un momento di brio durante il Festiva di Sanremo. Protagonista Patty Pravo, storica icona della musica italiana, che si è trovata in "difficoltà" durante la conferenza stampa con i giornalisti. Cosa è successo. Anche a Patty pravo è piaciuta l'uomo che cade #Sanremo2026 pic.twitter.com23gqnaxq00 — Heartless (@Heartless103) February 26, 2026 La Pravo entrando in sala stampa per rispondere alle domande, ha cercato di sedersi, ma evidentemente ha preso male le "misure" ed è caduta a terra sparendo per qualche secondo alla vista. Dopo un primo momento di apprensione, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, la reazione alla sua "ricomparsa" è stata un lungo applauso e anche qualche risata. Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 La cantante Patty Pravo cade dalla sedia all'inizio della conferenza stampa di Sanremo. facebook "È passata una vita, 10 anni, Carlo Conti presentava Sanremo, Trump faceva guerre e Patty Pravo e Renga cantavano". Con una battuta Virginia Raffaele ha già detto tutto quello che c'era da dire su questo festival. #Sanremo2026 x.com