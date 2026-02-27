Incidente a Montesacro scontro tra auto e scooter | morto attivista di Fratelli d' Italia

Un incidente a Montesacro, a Roma, ha coinvolto un'auto e uno scooter, provocando la morte di un uomo di 77 anni. La vittima è un attivista di Fratelli d'Italia. L'incidente si è verificato in una zona trafficata della periferia cittadina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

La vittima, Renzo Mariani, è morto in ospedale. Troppo gravi le sue condizioni. Il capogruppo di FdI nel III municipio: "Tutta la comunità si stringe alla famiglia" Renzo Mariani, attivista di Fratelli d'Italia di 77 anni, è morto dopo un incidente stradale avvenuto a Roma, in zona Montesacro. L'uomo, pensionato, era a bordo del suo scooter Yamaha quando è stato travolto da una Skoda condotta da un 26enne, cittadino romeno, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. L'impatto è avvenuto in viale Jonio, all'altezza dell'incrocio con via Matteo Bandello, alle 20:30 circa del 24 febbraio. Dopo lo scontro, il signor Renzo Mariani è stato portato in gravi condizioni al policlinico Umberto I. 🔗 Leggi su Romatoday.it

