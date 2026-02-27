Incendio a Manzano | 1.200 mq in fiamme case a rischio

Un incendio si è sviluppato a Manzano, in provincia di Udine, interessando un capannone pieno di legna e un’abitazione vicina. L’incendio ha interessato circa 1.200 metri quadrati di area, causando danni significativi alla struttura e mettendo a rischio le case nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e valutare la situazione.

Incendio a Manzano: il fuoco minaccia case e solleva dubbi sulla sicurezza degli stoccaggi Un incendio ha devastato un capannone pieno di legna a Manzano, in provincia di Udine, coinvolgendo anche un'abitazione confinante. L'allarme è scattato poco prima delle 9 di questa mattina, 27 febbraio 2026, in via del Cristo. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 1.200 metri quadrati, propagandosi rapidamente grazie al legno stoccato all'interno del capannone. Il calore intenso e il fumo denso hanno reso difficile l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con un'autopompa serbatoio. Al momento non si registrano vittime o feriti, ma le operazioni di spegnimento risultano complesse a causa del materiale combustibile presente.