Inaugurata la 24esima edizione di Nauta | la nautica del Mediterraneo riparte da Catania tra resilienza e record di cantieri
È iniziata questa mattina la 24esima edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show, che si svolge a Catania presso il polo espositivo SiciliaFiera di Misterbianco. L’evento si tiene in due fasi, dal 27 febbraio al 1° marzo e dall’5 all’8 marzo, dalle 10 alle 19. La manifestazione coinvolge professionisti e appassionati della nautica nel Mediterraneo, con un focus su cantieri e innovazioni del settore.
Inaugurata questa mattina la 24esima edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show, che per due weekend - dal 27 febbraio al 1° marzo e, a seguire, dal 5 all’8 marzo, dalle 10 alle 19 - accoglierà professionisti e appassionati presso il polo espositivo SiciliaFiera di Misterbianco (Ct), con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Presentata al Porto di Catania la 24esima edizione di Nauta, Il Salone Nautico del Mediterraneo
Valmontone. Inaugurata a tempo di record la nuova scuola primaria di Via Gramsci. Finanziata con 3milioni e 800mila euro del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)Cronache Cittadine VALMONTONE – Nella mattinata di oggi, 7 Gennaio, a Valmontone è stata inaugurata la nuova scuola primaria.
Contenuti utili per approfondire Inaugurata.
Discussioni sull' argomento Il Ministro Musumeci inaugura 24esima edizione di Nauta; Musumeci inaugura 24esima edizione di Nauta; Musumeci inaugura 24esima edizione di Nauta; Università, il Master in City management taglia il traguardo della 24esima edizione: record di iscritti a Forlì.
Musumeci inaugura 24esima edizione di NautaCATANIA (ITALPRESS) - Inaugurata la 24esima edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show, che per due weekend - dal 27 febbraio al 1° marzo e, a seguire, ... italpress.com
https://www.chioggianews24.it/28-aprile-1935-inaugurata-la-diga-sottomarina/ - facebook.com facebook
A Castel Sant'Angelo inaugurata la mostra “Cipro e Italia. Identità culturali condivise all’alba della storia”, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e del Presidente cipriota Nikos Christodoulidis. cultura.gov.it/comunicato/287… x.com