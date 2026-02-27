Inaugurata la 24esima edizione di Nauta | la nautica del Mediterraneo riparte da Catania tra resilienza e record di cantieri

È iniziata questa mattina la 24esima edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show, che si svolge a Catania presso il polo espositivo SiciliaFiera di Misterbianco. L’evento si tiene in due fasi, dal 27 febbraio al 1° marzo e dall’5 all’8 marzo, dalle 10 alle 19. La manifestazione coinvolge professionisti e appassionati della nautica nel Mediterraneo, con un focus su cantieri e innovazioni del settore.