Inail Ai applicata nel mondo del lavoro nelle istruttorie dei progetti Isi

Oggi a Roma si è svolto un evento dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore lavorativo, con particolare attenzione alle istruttorie dei progetti Isi gestiti dall’Inail. Durante l’incontro, sono stati presentati esempi di come l’AI venga utilizzata per migliorare le procedure e supportare le attività di valutazione e controllo. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali del settore.

Roma, 27 feb. (AdnkronosLabitalia) - Oggi in occasione dell'evento 'Ia nel mondo del lavoro, la visione umanocentrica dell'intelligenza artificiale', realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Inail ha presentato alcuni dei suoi progetti più innovativi e ha ricordato come l'Intelligenza artificiale sia stata applicata alle istruttorie dei progetti Isi. Nato nel 2010, il bando Isi è uno strumento strutturale delle politiche per la prevenzione, grazie ai finanziamenti a fondo perduto destinati alle aziende che adottano soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali per aumentare gli standard di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.