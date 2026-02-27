In servizio allo Stir del Moscati in attesa di stabilizzazione | la protesta

I lavoratori dello Stir del Moscati, impiegati presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, sono in servizio e attendono di essere stabilizzati. La situazione ha suscitato una protesta tra i dipendenti, che continuano a seguire da vicino gli sviluppi. La questione rimane al centro dell’attenzione locale e coinvolge direttamente le persone che operano nel sito.

Resta alta l'attenzione sul caso STIR che coinvolge i lavoratori impiegati presso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Dopo la protesta davanti alla struttura ospedaliera e il successivo incontro in Prefettura, la situazione non ha ancora registrato sviluppi decisivi. Il confronto istituzionale prosegue con l'auspicio di una soluzione condivisa che possa assicurare continuità occupazionale e riconoscimento professionale ai lavoratori coinvolti.