In primavera proseguono le attività di Aboca Museum nuovi appuntamenti per adulti e bambini

In primavera, Aboca Museum organizza nuovi eventi e attività rivolti sia agli adulti che ai bambini. Le iniziative si svolgono durante la stagione e coinvolgono diverse fasce di pubblico. L'obiettivo è offrire momenti di approfondimento e intrattenimento legati alla natura e alla storia dell'azienda. Le date e i dettagli degli appuntamenti saranno comunicati prossimamente.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – In primavera proseguono le attività proposte da Aboca Museum, con nuovi appuntamenti dedicati ad adulti e bambini. Di seguito trasmettiamo il calendario degli eventi di marzo, con i relativi link ai programmi e agli approfondimenti: Domenica 08 marzo ore 11:00 presso Laboratorio Didattico (Centro Commerciale Valtiberino): "Balsamo labbra " - Attività di laboratorio Link: https:www.abocamuseum.iteventbalsamo-labbra Domenica 15 marzo ore 10:00 presso Loc. Aboca 20: " Aboca Day" - Visite guidate e attività dentro il mondo Aboca Link: https:www.abocamuseum.iteventaboca-day7 Domenica 22 marzo ore 10.30 presso il Museo Civico: "ArteOrto Sansepolcro"