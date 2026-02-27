In città il gotha degli chef Per Fini gli elogi di due Papi Bottura sulla vetta dell’Olimpo

Francesco Guccini ricorderà una Modena in ginocchio, quando da bambino, nell'autunno del '45, arrivò su un treno merci da Pavana, via Bologna, accompagnato dallo zio. Case crollate dai bombardamenti, caos e montagne di detriti. Un anno dopo, apre la redazione de Il Resto del Carlino. C'è voglia di dimenticare gli anni difficili della guerra e la tavola è ancora un miraggio in un Paese in ginocchio. Nel corso dei decenni la cucina modenese si definisce e prende corpo, diventando tutt'uno, con un formidabile paniere alimentare che poche province d'Italia possono vantare, tra Parmigiano reggiano, Aceto balsamico tradizionale, lambrusco e molte altre bontà.