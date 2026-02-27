imposta di bollo per le fatture del 2025 la scadenza per i pagamenti

L’imposta di bollo per le fatture elettroniche del quarto trimestre 2025 deve essere pagata entro il 2 marzo 2026. La scadenza riguarda tutte le fatture emesse nel periodo, e il termine di versamento è stabilito per questa data. La normativa specifica il periodo di riferimento e il limite temporale per il pagamento dell’imposta.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse il quarto trimestre 2025 deve essere versata entro il 2 marzo 2026. La deadline è tassativa: non ci sono possibilità di rimandare. Ufficialmente il termine ultimo per effettuare il pagamento sarebbe stato il 28 febbraio, ma essendo di sabato il pagamento è slittato di due giorni. Imposta di bollo, quando si deve pagare L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere versata nel caso in cui sussistano contemporaneamente due condizioni: l’importo complessivo del documento sia superiore a 77,47 euro; le operazioni siano esenti, escluse o fuori campo Iva (in questa situazione si ritrovano, per esempio, quanti hanno aderito al regime forfettario). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche in scadenza a marzo, chi deve pagareIl 2 marzo 2026 è la data entro la quale deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il 2 marzo 2026 scade il versamento dell’imposta di bollo relativa al IV° trimestre 2025Scade il 2 marzo 2026 il versamento dell’imposta di bollo, relativa al quarto trimestre dell’anno 2025, sulle fatture elettroniche con importi non assoggettati ad IVA con valore superiore a 77,47 euro ... ecnews.it

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: scadenza in arrivo per le partite IVAPartite IVA, in arrivo la scadenza dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il 28 febbraio 2026 è in calendario il quarto e ultimo appuntamento con il bollo relativo alle fatture del 2025. adnkronos.com

