Il valtellinese Filippo Bertazzini si unisce al Team Trail Topo Athletic
Il team Trail Topo Athletic si arricchisce di un nuovo membro proveniente dalla Valtellina, che si unisce al gruppo di atleti impegnati nel trail running. Dopo aver mostrato ottime performance nelle competizioni, il giovane atleta entra a far parte di un team che punta a consolidare la propria presenza nel panorama delle corse off-road. La sua adesione rappresenta un passo importante per la continua crescita del gruppo.
Dopo un esordio dagli ottimi risultati, prosegue l’esperienza del team trail italiano di Topo Athletic, marchio USA fondato da Tony Post specializzato in scarpe tecniche da corsa strada e off-road, che si rafforza con quattro new entry.Per il prosieguo del progetto, coordinato dal coach Fulvio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
