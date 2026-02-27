Il tributo al re Mogol Pausini canta Michael Jackson brilla Alicia Keys | la terza serata di Sanremo 2026

La terza serata di Sanremo 2026 ha portato sul palco performance di grande livello, con omaggi a grandi artisti e momenti musicali coinvolgenti. Tra tributi e interpretazioni, gli artisti hanno dato vita a una serata ricca di energia e sorprese, catturando l’attenzione del pubblico presente e da casa. La manifestazione si conferma come uno degli eventi più attesi della stagione musicale italiana.

La serata si regge soprattutto sui momenti extra gara: Pausini si prende per la prima volta la scena con Heal the world, il duetto Ramazzotti-Keys aggiunge spessore e personalità. Le migliori esibizioni. sono le loro Sanremo, 26 febbraio 2026 – La terza serata del Festival di Sanremo 2026, ha offerto un mix di emozioni, messaggi sociali forti e grandi momenti musicali extra-gara, alzando un po' il livello rispetto alla deludenti serate precedenti. Con Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione, affiancati dalla top model Irina Shayk (acclamata per eleganza e simpatia, ma di cui parleremo piú avanti) e dal comico Ubaldo Pantani nei panni del suo celebre personaggio Lapo Elkann che ha portato ironia e gag sul palco.

HEAL THE WORLD A SANREMO Eseguita da Laura Pausini accompagnata dai bambini del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano dello Zecchino d'Oro, le note di Heal The World hanno risuonato nel Teatro Ariston. Un omaggio a Michael Jackson e al facebook Laura Pausini, tutta vestita di bianco, canta "Heal the World" di Michael Jackson accompagnata dalle voci del Piccolo Coro dell'Antoniano. Una performance che è un inno alla pace: "Make music not war" il messaggio che si legge in ledwall durante l'esibizion