Il tributo a Eric Dane in Grey's Anatomy | il video a fine episodio per l'attore che interpretava Mark Sloan
Al termine dell'episodio di Grey’s Anatomy trasmesso ieri sera su ABC, è stato mostrato un video tributo dedicato a Eric Dane, l’attore che interpretava il personaggio di Mark Sloan. Dane è deceduto a 53 anni a causa della SLA, e il tributo è stato inserito come omaggio finale. Nessun commento o intervento è stato presentato durante la trasmissione.
Al termine dell'episodio di Grey's Anatomy in onda su ABC ieri sera, è stato trasmesso un video tributo per Eric Dane, l'attore che interpretava Mark Sloan morto a 53 anni per SLA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
È morto a 53 anni l'attore Eric Dane, dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy e star di Euphoria. Nel 2024 la diagnosi di SLA. Il videoL'attore si è spento «ircondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie» a meno di un anno dall’annuncio...
Leggi anche: Lutto nel mondo delle serie tv: l’attore Eric Dane è morto a 53 anni. Era il volto del dottore Mark Sloan in Grey’s Anatomy
Temi più discussi: La band di Eric Clapton in concerto a Napoli; Eric Clapton, i suoi musicisti in concerto a Napoli; Grey's Anatomy, il video tributo a Eric Dane vi farà piangere; Addio a Eric Dane di Grey's Anatomy: l'omaggio commovente dei colleghi.
Grey's Anatomy, il video tributo a Eric Dane vi farà piangereGrey's Anatomy rende omaggio a Eric Dane con uno speciale tributo nel primo episodio dopo la sua scomparsa, celebrando la sua eredità nella serie. serial.everyeye.it
Eric Dane, il tributo della fidanzata Janell Shirtcliff dopo la morte del compagno: le immagini degli ultimi giorniLa morte di Eric Dane ha lasciato un vuoto profondo a Hollywood e tra i fan di Grey's Anatomy, ma è nelle parole (e nelle immagini) della compagna Janell Shirtcliff che si percepisce tutto il peso str ... msn.com
L'omaggio di Grey's Anatomy a Eric Dane Al termine dell'undicesimo episodio della stagione 22, andato in onda giovedì 26 febbraio negli Stati Uniti, è andato in onda un footage con alcune delle immagini di Mark Sloan all'interno della serie. Un momento d - facebook.com facebook
Morte Eric Dane, la raccolta fondi ha superato i 275 mila dollari x.com