Un’ordinanza dei giudici blocca ancora le attività dell’ex Ilva, mettendo in discussione il rilancio dell’acciaieria. A meno di interventi ambientali, dallo scorso fine agosto si rischia la chiusura totale, mentre si attendono decisioni definitive. La questione riguarda principalmente la tutela della salute dei residenti e le condizioni di sicurezza ambientale della zona.

La situazione dell’ex Ilva di Taranto, si complica ogni giorno di più. L’ultimo capitolo è la decisione del Tribunale di Milano che ha ordinato, a partire dal prossimo 24 agosto, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento, per rischi sulla salute. La decisione della magistratura già ha provocato la dura e immediata reazione di due parlamentari di Fratelli d’Italia, il deputato Silvio Giovine e il senatore Matteo Gelmetti. «Questa sentenza», ha dichiarato Giovine, «mette a rischio l’industria italiana che non potrà più approvvigionarsi dagli stabilimenti Ilva e fa saltare anche il piano straordinario di manutenzione». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il tribunale ferma di nuovo l’ex Ilva. Rilancio addio, 40 miliardi bruciati

Ilva, stretta sul piano di rilancio. Flacks sceglie Danieli e MetinvestFlacks sceglie Danieli e Metinvest come partner d'elezione per il salvataggio e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto.

