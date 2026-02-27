Il team austriaco presente all'espianto del cuore per Domenico | Medici napoletani non parlavano inglese e senza sacchetti

Il team austriaco coinvolto nell'espianto del cuore di Domenico ha riferito che i medici napoletani non parlavano inglese e non avevano i sacchetti necessari. Le testimonianze raccolte nelle indagini riguardano le operazioni a Bolzano, dove l’equipe di Innsbruck ha assistito all’intervento. La vicenda sta facendo emergere dettagli sui processi e le procedure adottate durante il delicato procedimento.