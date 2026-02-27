Il team austriaco presente all'espianto del cuore per Domenico | Medici napoletani non parlavano inglese e senza sacchetti
Il team austriaco coinvolto nell'espianto del cuore di Domenico ha riferito che i medici napoletani non parlavano inglese e non avevano i sacchetti necessari. Le testimonianze raccolte nelle indagini riguardano le operazioni a Bolzano, dove l’equipe di Innsbruck ha assistito all’intervento. La vicenda sta facendo emergere dettagli sui processi e le procedure adottate durante il delicato procedimento.
Nelle indagini per la morte del piccolo Domenico Caliendo ci sono anche le testimonianze dei medici di Innsbruck presenti a Bolzano quando l'equipe del Mondali ha espiantato il cuore destinato al bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’équipe del cuore per Domenico: «Non sapevano l’inglese e non avevano i sacchetti»I medici dell’ospedale Monaldi che dovevano espiantare il cuore destinato a Domenico Caliendo non avevano «il corredo necessario».
Morte Domenico, lite in ospedale Bolzano durante espianto cuore in 102’, medico austriaco a equipe Monaldi: “Ma che fate?”Secondo quanto emerso dalle indagini, proprio i colleghi stranieri si sarebbero accorti che qualcosa non stava andando come previsto, mentre il team...
Discussioni sull' argomento Il team austriaco presente all'espianto del cuore per Domenico: Medici napoletani non parlavano inglese e senza sacchetti; Cuore bruciato, a Bolzano un'operatrice portò il ghiaccio secco. L'équipe austriaca e la lite con i chirurghi di Napoli: Ma cosa fate?; Domenico Caliendo, la discussione in sala operatoria tra i medici: Ma cosa fate?. Il mistero dei 102 minuti; Morte piccolo Domenico: Omicidio colposo. Ipotesi errori in fase di espianto.
Morte Domenico, le dimissioni del primario: "Nessuna informativa dal team chirurgico" - facebook.com facebook
Morte Domenico, il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli durante l'espianto del cuore" #napoli x.com