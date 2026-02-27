Il suono che divora la quiete | storie di acufene tentati suicidi e un aiuto che inizia da Udine

Un sibilo persistente nell'orecchio può trasformare la routine quotidiana in una sfida continua. Questa condizione, nota come acufene, colpisce molte persone e spesso porta a momenti di forte disagio. A Udine, sono stati avviati percorsi di supporto per chi vive questa esperienza e affronta difficoltà legate anche a tentativi di suicidio. Le testimonianze raccontano di come il suono invada la quiete e alteri la percezione della realtà.

“Un giorno ti svegli, pensando che sia uguale a tutti gli altri e, invece, scopri che quella vita quotidiana che non pensavi fosse fatta di tante sfumature, all'improvviso, diventa grigia, perché nel tuo orecchio un sibilo è entrato in modo prepotente e devastante, senza darti tregua”. Così. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Evviva gennaio. Riscattiamo questo bellissimo mese, che inizia con il dolce suono dei tappi che saltanoLa gente a gennaio è sempre un po’ avvilita, depressa dalla fine delle feste o con il rimorso post natalizio per aver esagerato con il cibo. Leggi anche: Acufene, quel "rumore che non c'è" che colpisce un romano su cinque: cause, sintomi e possibili cure Argomenti discussi: Sanremo 2026, Samurai Jay: la recensione di Ossessione; Dalla mano di Talk to me al fischietto azteco di Whistle - Il Richiamo della Morte: la morte come gioco di ruolo nell’horror contemporaneo.