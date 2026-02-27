Un gruppo di cittadini ha raccolto oltre duemila firme per richiedere il mantenimento del sottopasso pedonale. La petizione, consegnata alle autorità locali, sottolinea l'importanza di garantire un passaggio sicuro per pedoni e ciclisti lungo via Zalli-Piermarini. La richiesta mira a preservare questa infrastruttura considerata essenziale per la mobilità quotidiana dei residenti.

Il Gruppo di Cittadini per il Sottopasso Ciclopedonale di via Zalli-Piermarini ha consegnato nei giorni scorsi al sindaco di Lodi Andrea Furegato, alla vicesindaco Laura Tagliaferri, all’assessore Stefano Caserini e al presidente del Consiglio Comunale Antonio Uggé, due raccolte firme che esprimono una posizione chiara rispetto all’ipotesi di apertura veicolare del sottopasso di via Piermarini, prevista nel Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile 2026): una lista cartacea, che oggi conta 871 firme, raccolte in loco, all’imbocco del sottopasso nei fine settimana; una raccolta online sulla piattaforma Change.org, che conta oggi 1.248 sottoscrizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Il sottopasso resti pedonale", 2mila firme

“ll tunnel resti pedonale”. No alle auto alla Bassiana: raccolta di firme boomLodi, 23 dicembre 2025 – Cresce la mobilitazione contro l’apertura al traffico dei veicoli nel sottopasso della Bassiana.

Leggi anche: Mandello: chiude per lavori il sottopasso pedonale di via Tommaso Grossi

Argomenti discussi: Il sottopasso resti pedonale, 2mila firme.

Brin, è rivoluzione: stappato il sottopasso degli allagamenti e varco pedonale tra metro e via AriostoI due interventi saranno completati entro la metà di marzo e potrebbero risolvere due criticità che da tempo soffocano (a annegano) il quartiere ... genova24.it

ll tunnel resti pedonale. No alle auto alla Bassiana: raccolta di firme boomLodi, 23 dicembre 2025 – Cresce la mobilitazione contro l’apertura al traffico dei veicoli nel sottopasso della Bassiana. In poco più di un mese il comitato contrario alla riapertura alle auto ha ... ilgiorno.it