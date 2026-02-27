Il sostegno delle associazioni | Un progetto che abbiamo voluto

Le associazioni del settore commercio e turismo hanno espresso un ampio consenso nella scelta di Sonia Pallai come nuovo direttore della Fondazione Turismo-Dmo, sottolineando l'importanza di questa nomina per lo sviluppo locale. La decisione è stata condivisa e annunciata ufficialmente, evidenziando l’impegno comune nel rafforzare il ruolo dell’ente nel promuovere il territorio.

Le associazioni del commercio e del turismo promuovono all’unanimità la scelta di Sonia Pallai come direttore della Fondazione Turismo-Dmo. La manager, secondo le categorie, rappresenta bene le caratteristiche necessarie per ricoprire questo ruolo. Federalberghi-Apam è convinta che sia proprio così. "Riteniamo fondamentale – commenta Carlo Bartolini, presidente dell’associazione – avviare fin da subito un dialogo concreto e continuativo, orientato alla valorizzazione del patrimonio generato dalla tassa di soggiorno, risorsa che deriva direttamente dal lavoro quotidiano degli albergatori e che rappresenta una leva indispensabile per sostenere lo sviluppo turistico della destinazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

