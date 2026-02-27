Il sole c’è ma non si vede | fine settimana con l’incognita di nebbie e nubi basse

Il fine settimana si presenta con nebbie e nubi basse che coprono alcune zone del paese. L’anticiclone, presente sull’Europa meridionale e centrale, mantiene condizioni di stabilità atmosferica sull’Italia. La presenza di nuvole basse e foschie rende difficile l’osservazione del sole in diverse aree. Le previsioni indicano che questa situazione continuerà nei prossimi giorni.

"L'anticiclone rimane ben saldo sull'Europa meridionale e su parte di quella centrale, favorendo condizioni di stabilità atmosferica alle soglie del weekend sull'Italia". C'è però un "ma" attorno alla cornice delle previsioni elaborate dagli esperti di 3bmeteo.com per il fine settimana.