Il sogno ’Dalmonte GardenLab’

Dalmonte GardenLab è un progetto giovane che punta a innovare nel settore. Due giovani protagonisti, Elisa Dalmonte e Leonardo Ercolani, portano avanti un'idea che mira a trasformare il modo di concepire e realizzare spazi verdi. La loro iniziativa si sta sviluppando in modo dinamico, attirando l’attenzione di chi cerca soluzioni innovative nel campo del design e del giardinaggio.

Dalmonte GardenLab è un progetto giovane, ma ambizioso. Elisa Dalmonte e Leonardo Ercolani, co-fondatori dello studio con sede a Faenza ne sono i titolari e hanno avviato questa attività all’inizio del 2025, con l’idea di concepire la progettazione del paesaggio come un dialogo continuo tra natura, architettura e stile di vita. Entrambi con una formazione ampia tra botanica, design e gestione del verde, hanno deciso di unire competenze tecniche e creatività per dare forma a spazi esterni personalizzati e sostenibili. Prima di intraprendere l’avventura di Dalmonte GardenLab, Elisa e Leonardo hanno maturato esperienze in vari ambiti legati all’architettura del paesaggio, alla progettazione e alla cura del verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

