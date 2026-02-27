Il sindaco Basile saluta i dipendenti del Comune dopo le dimissioni | Grazie per il vostro contributo prezioso

Questa mattina, il sindaco di Messina ha incontrato i dipendenti del Comune nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, insieme agli assessori e al direttore generale. Durante l'incontro, il sindaco ha ringraziato i dipendenti per il loro contributo e ha annunciato le sue dimissioni. L'evento ha coinvolto rappresentanti dell'amministrazione e i lavoratori dell'ente pubblico.

Nel corso della mattinata di oggi, il Sindaco Federico Basile, insieme alla squadra di Assessori e al Direttore Generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, ha salutato nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca i dipendenti dell’ente. Un momento sentito, in occasione della cessazione dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it De Luca dopo le dimissioni del sindaco: “Grazie Basile, sei la parte politica migliore di me"Il commento più atteso è arrivato qualche ora dopo, lontano dai microfoni di Palazzo Zanca ma non certo in sordina. Ultimi sette giorni per le dimissioni o meno del sindaco Basile, Comune e Città metropolitana verso il commissariamentoNel pieno degli effetti del ciclone Harry sulla ionica nel capoluogo impazza il clima elettorale già visto nel 2022 con sindaco Cateno De Luca. Tutto quello che riguarda Basile. Temi più discussi: Il Sindaco Federico Basile saluta i dipendenti del Comune di Messina; Messina, ultimo giorno da sindaco del dimissionario Basile: saluta i dipendenti e nomina gli amministratori unici delle partecipate; Il saluto di Basile: quattro anni di risultati e lo sguardo alla terza fase strategica; Messina, Basile saluta i dipendenti: Grazie al vostro lavoro raggiunti risultati importanti. Messina, il Sindaco Basile saluta i dipendenti del ComuneNel corso della mattinata di oggi, il Sindaco Federico Basile, insieme alla squadra di Assessori e al Direttore Generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, ha salutato nel Salone delle Bandiere di P ... strettoweb.com Messina, Basile saluta i dipendenti: Grazie al vostro lavoro raggiunti risultati importantiNella giornata in cui cesserà il suo incarico, il sindaco ha voluto rivolgere alcune parole ai lavoratori di Palazzo Zanca: Avete dimostrato impegno e dedizione da Tempostretto.it ... msn.com Vanno via presidenti e Cda a Messina e il sindaco Basile provvede con le nomine prima di dedicarsi alla campagna elettorale - facebook.com facebook | Nicolò nelle storie ig di Asia Basile #NicoloFilippucci #Sanremo2026 x.com