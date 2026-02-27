Un nuovo set LEGO permette di ricreare dettagliatamente Lo stagno delle ninfee di Monet, usando oltre tremilacentosettantanove mattoncini. Tra le opzioni di gioco, ci sono anche alternative che stimolano la creatività e l’esplorazione artistica. La proposta si rivolge a chi desidera combinare il divertimento con l’arte, offrendo diverse modalità di approccio e di interpretazione del celebre quadro.

Il nuovo set per adulti composto realizzato i collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York, infatti, riproduce in 3D e nei minimi dettagli il dipinto a olio Lo stagno delle ninfee del 1899 e, attraverso 3.179 mattoncini, rivisita il capolavoro riproducendo gli alberi, il ponte e le ninfee che l'artista dipinse nel suo giardino a Giverny. Perfetto come idea regalo per lui e lei, il modello può essere esposto su una parete poiché dotato di meccanismo per appenderlo e misura complessivamente 51 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 4 cm di profondità. Ma c'è di più poiché il libretto delle istruzioni include un codice QR da inquadrare con lo smartphone per ascoltare un podcast su Claude Monet con un curatore del Metropolitan Museum of Art. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il set LEGO dedicato a Monet e a Lo stagno delle ninfee e le alternative per giocare con l'arte

