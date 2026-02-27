il sesso tra donne della nostra specie e i neanderthal

Uno studio suggerisce che i rapporti sessuali tra donne della nostra specie e Neanderthal potrebbero essere stati più comuni rispetto a quelli tra donne Neanderthal e uomini Sapiens. La ricerca si basa su analisi genetiche che indicano possibili contatti tra le due specie in epoche antiche. Questa ipotesi apre nuove prospettive sulla complessità delle relazioni tra Homo sapiens e Neanderthal.

Uno studio ipotizza che fosse più frequente di quello tra donne Neanderthal e uomini Sapiens: spiegherebbe una scoperta genetica su cui ci si interroga da anni Grazie allo studio del DNA antico, una quindicina di anni fa si è avuta la conferma che per lungo tempo, e a più ondate, la nostra specie (Homo sapiens) si incrociò con quella dei Neanderthal (Homo neanderthalensis), tanto che ancora oggi alcuni di noi portano con sé i frammenti del loro materiale genetico in quasi tutti i cromosomi. Quasi, appunto. Per molto tempo ci si è infatti chiesti perché il cromosoma sessuale X ne sia privo, ma ora una ricerca ha un’ipotesi: ai maschi Neanderthal piaceva accoppiarsi con le umane moderne, mentre era più raro che una donna Neanderthal cercasse un maschio umano moderno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

L’introgressione e le malattie potrebbero spiegare il lungo contatto tra Neanderthal e Sapiens in Medio Oriente Come ben sapete, Neanderthal e Sapiens in certi periodi vissero a contatto tra di loro, senza che avvenisse una vera e propria fusione tra le popola - facebook.com facebook