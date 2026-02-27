il salentino silvio maria cantoro oggi ospite a casa sanremo bassista e autore

Il bassista e autore salentino si trova oggi a Casa Sanremo, dove partecipa come ospite. Dopo aver trascorso quindici anni nel settore musicale, si dedica ora a nuove collaborazioni e progetti. La sua presenza in questa occasione mette in luce la sua esperienza e il suo ruolo nel panorama musicale nazionale. La giornata si prospetta ricca di incontri e approfondimenti sulla sua carriera.

Di seguito il comunicato: Il bassista e autore salentino Silvio Maria Cantoro, per quindici anni sul palco con l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, è tra i protagonisti selezionati per l'edizione 2026 del salotto culturale di Casa Sanremo, in collaborazione con Rai libri, dove il mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della letteratura e del turismo si incontrano nella settimana del Festival della Canzone Italiana. Venerdì 27 febbraio, alle 11, il musicista presenterà il suo ultimo libro "Storie di Musica e intagli di Parole" al Palafiori di Sanremo nell'ambito della rassegna dedicata ai libri Casa Sanremo Writers. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

