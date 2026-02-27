In Africa, la regione del Sahel si sta avvicinando a una fase di tensione tra gruppi armati affiliati a Isis e Al Qaeda. La rivalità tra queste fazioni si fa sempre più evidente, portando a scontri e instabilità nella zona. La situazione richiede attenzione, poiché potrebbe influenzare ulteriormente la sicurezza dell’intera area.

Così come accaduto in Siria alcuni anni fa, anche in Africa si va verso lo scontro tutto interno al mondo islamista tra Isis e Al Qaeda. Tra le due sigle, cioè, che più hanno tragicamente rappresentato negli ultimi decenni la galassia jihadista, capaci nel Sahel di conquistare il controllo di ampie fette di territorio. Ed è proprio sul controllo del terreno che sono nate le prime dispute, adesso sempre più proiettate a trasformarsi in veri e propri confronti armati. A rompere definitivamente gli equilibri è stato uno dei principali leader terroristici della regione: Saa’d, così com’è conosciuto con il suo nome da battaglia, ha infatti annunciato la propria defezione da Al Qaeda ed è contestualmente passato tra le fila dell’Isis. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Sahel oggi come la Siria ieri: si va alLo scontro tra Isis e Al Qaeda

Leggi anche: Propaganda jihadista sui social, arrestato 17enne nel Comasco: inneggiava a Isis e Al Qaeda

Leggi anche: Siria, scontri tra le forze curde e del governo di Damasco: “Evasi 1.500 detenuti dell’Isis”. Sdf si ritirano dal campo di al-Hol

Discussioni sull' argomento Il Sahel sempre più epicentro del jihadismo internazionale; Il Sahel e la fine silenziosa dell’influenza occidentale; Sahel, la confederazione che sfida l’ordine postcoloniale; La crescente portata della Turchia in Africa complica la strategia statunitense, avvertono gli analisti.

Sousse #tunisia #unitalianaatunisi #sousse #sahel #discovertunisia facebook