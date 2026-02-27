il ritorno a sorpresa dello zimbabwe nel cricket che conta

Lo Zimbabwe torna a partecipare alle competizioni di cricket di livello internazionale, sorprendendo con la sua presenza ai recenti Mondiali. La squadra, una volta considerata esclusivamente composta da giocatori bianchi, ha visto un cambiamento significativo nella sua composizione e nelle sue performance. La partecipazione ai grandi eventi rappresenta un passo importante per il cricket nel paese.

La nazionale africana non è più solo la squadra dei bianchi del paese, e ai Mondiali ha fatto un figurone anche per questo, dopo anni di crisi In India e in Sri Lanka si stanno svolgendo i Mondiali maschili di Cricket T20, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Sono stati i primi di sempre per l’Italia, che però ha vinto solo una partita ed è stata eliminata ai gironi. Ma sono stati anche quelli del ritorno dello Zimbabwe, paese dell’Africa meridionale che finora è stato la grande sorpresa del torneo, dopo tanti anni di crisi politica, economica e sportiva. Ha battuto l’Australia e lo Sri Lanka (ritenute molto più forti) ed è andato vicino alle sue prime semifinali mondiali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Leggi anche: Cricket, il Sudafrica è la seconda semifinalista dei Mondiali T20. Eliminato lo Zimbabwe

Cricket, Sudafrica e Zimbabwe vincono all’esordio ai Mondiali T20Nella terza giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, nel Girone C arriva lo storico esordio dell’Italia, che però...

