Il rischio è ingessare il nostro sviluppo

La legge regionale sugli affitti brevi ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori locali, che temono un possibile rallentamento nel progresso del settore turistico. La crescita del territorio, ancora in fase di definizione, potrebbe incontrare ostacoli se le normative si rivelassero troppo restrittive. La questione resta aperta e al centro del dibattito tra le parti coinvolte.

VICOPISANO (Pisa) "La legge regionale sugli affitti brevi rischia di ingessare la crescita turistica del nostro comune, che sta iniziando a costruire una propria identità come destinazione". Chiara la posizione di Fabiola Franchi, vicesindaca con delega al turismo di Vicopisano, comune di circa novemila abitanti alle pendici del Monte Pisano che, grazie al paesaggio naturalistico e al suo borgo medievale fortificato dal Brunelleschi, negli ultimi anni si sta affermando come una significativa meta per un turismo lento, sostenibile e legato alla natura. Un territorio che sta provando a crescere e a strutturare un’offerta turistica propria, e per il quale l’ipotesi di una legge regionale rappresenta un possibile fattore di freno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

