Il rematch Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao in diretta solo su Netflix sabato 19 settembre 2026

Sabato 19 settembre 2026, il rematch tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix. Entrambi i pugili sono considerati tra i più grandi della storia della boxe: Mayweather con un record di 50 vittorie e nessuna sconfitta, e Pacquiao con numerosi titoli mondiali. La sfida attira l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo.

Questa serata rappresenta un traguardo storico sia per la boxe che per la città di Las Vegas: sarà infatti il primo match di pugilato mai disputato alla Sphere. La produzione sfrutterà le tecnologie all'avanguardia dell'arena per offrire ai fan un'esperienza immersiva senza precedenti nella storia di questo sport. Il rematch rappresenta la rivincita del "Fight of the Century" del 2015, ancora oggi l'evento con i numeri più alti della storia della boxe. Il loro primo incontro ha frantumato ogni record, con 4,6 milioni di acquisti pay-per-view. L'evento ha inoltre stabilito un record mondiale di incasso al botteghino, con 72 milioni di dollari alla MGM Grand Garden Arena.