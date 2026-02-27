Dall’incontro tra generazioni nasce in Val Masino, tra miti e leggende, il bosco incantato. Un bosco che canta e che incanta, la magia che avvolge la Valle del granito che si manifesta nelle sue leggende e nei suoi miti, valorizzati nella loro chiave identitaria: due anni di ricerca etnografica sul campo, di laboratori con gli alunni della scuola di Cataeggio, di interviste con gli anziani della valle confluiti in un poster pronto per essere distribuito ad abitanti e turisti. La Val Masino è al centro di un progetto, "Forèsta en cantäda", concepito da Enece, un collettivo artistico milanese che si occupa di produzioni culturali, finanziato dall’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia con il Comune di Val Masino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il progetto “Forèsta en cantäda“. Per un incontro fra generazioni

Leggi anche: Invecchiamento, pronto il piano sul cohousing fra generazioni diverse

Leggi anche: Vicolo Siccheria sta diventando una... foresta: "Di notte in tanti scaricano rifiuti fra la vegetazione spontanea"

Discussioni sull' argomento Il progetto Forèsta en cantäda. Per un incontro fra generazioni; Val Masino, il bosco che racconta: miti e memorie diventano una mappa culturale; Il bosco incantato della Val Masino racchiude miti e leggende: nasce la mappa culturale; Il Bosco Incantato della Val Masino racchiude miti e leggende: dall'incontro tra generazioni nasce la mappa culturale.