il problema nazista nel partito repubblicano parla tom nichols

Un dibattito acceso riguarda l'influenza di retoriche e simboli di origine nazista all’interno del Partito repubblicano. Alcuni osservatori si interrogano su come certi messaggi abbiano trovato spazio nella sfera politica di un partito tradizionalmente conservatore. La questione solleva domande sulla direzione e i limiti delle espressioni all’interno del panorama politico statunitense.

“Come ha fatto il Partito repubblicano a diventare un porto sicuro per slogan e idee uscite direttamente dal Terzo Reich?”. Se l’è chiesto il politologo e saggista Tom Nichols, sulle pagine dell’Atlantic, in un articolo che parte dal presupposto che sì, il partito di Reagan, di Lincoln e dei Bush ha un problemino col nazismo. Non è solo il cappotto in stile Gestapo dei comandanti dell’Ice, o gli antisemiti che bazzicano i podcast, ma frasi ufficiali usate dalle istituzioni federali che sembrano copiate dalla propaganda hitleriana e i ritratti giganti di Donald Trump appesi sulle facciate degli edifici pubblici. “Gli americani sono pessimi studenti di storia”, dice Nichols al Foglio: “Per loro la Seconda guerra mondiale era un milione di anni fa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

