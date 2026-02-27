Il primo centro trapianti di cellule staminali ematopoietiche in Palestina sarà realizzato grazie al San Gerardo

In Cisgiordania, nella città di Ramallah, sarà inaugurato il primo centro di trapianti di cellule staminali ematopoietiche. L’ospedale Istishari Arab Hospital ospiterà questa struttura, che permetterà di effettuare interventi sia su pazienti adulti sia pediatrici. La realizzazione di questo centro è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’ospedale San Gerardo.

Il progetto guidato da Soleterre con Fondazione Verga insieme a numerosi istituti italiani, vede capofila l'ospedale monzese Realizzare il primo centro trapianti per pazienti adulti e pediatrici in Cisgiordania, nella città di Ramallah, all'Istishari Arab Hospital. È il progetto di cooperazione sanitaria internazionale che vede capofila clinico scientifica la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza con la referente scientifica Marta Verna, presentato questo mattina, 27 febbraio, alla Fondazione Maria Letizia Vergara, anch'essa partner dell'iniziativa. Il progetto punta a garantire cure altamente specialistiche direttamente sul territorio palestinese, evitando ai pazienti viaggi all'estero spesso complessi e onerosi.