Il primario | Il cuore non ripartirà

Alle 14,18 è stato espiantato il cuore malato del piccolo Domenico, prima che arrivasse il trapianto proveniente da Bolzano. L’organo è stato autorizzato a partire solo quattro minuti più tardi, alle 14,22. Il primario ha dichiarato che il cuore non ripartirà. La procedura si è svolta rapidamente e senza ulteriori ritardi.

Le parole choc del chirurgo. Un sanitario: "Era pietra, abbiamo usato acqua calda" Il cuore malato del piccolo Domenico è stato espiantato prima dell'arrivo del cuore prelevato a Bolzano, precisamente alle 14,18 mentre il via libera dell'arrivo dell'organo è giunto solo alle 14,22. Quattro minuti cruciali. Emerge dalle testimonze rese dai sanitari ascoltati dalla Procura di Napoli che indagano sul trapianto di cuore fallito che ha poi determinato il decesso del piccolo Domenico. Dalle ricostruzioni emergerebbero anche momenti di forte tensione, il 10 febbraio scorso, nel corso di una riunione a cui ha partecipato anche il cardiochirurgo Guido Oppido, che ha impiantato il cuore danneggiato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Monaldi, quei 4 minuti di buio tra l’espianto e l’arrivo del cuore «bruciato». La lite in ospedale e la profezia del primario: «Non ripartirà mai»Il cuore malato del piccolo Domenico Caliendo fu espiantato quattro minuti prima dell’arrivo di quello prelevato a Bolzano: alle 14.

