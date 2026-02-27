Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i prezzi di benzina, diesel e gpl nelle diverse zone del paese. Un modo per tenere sotto controllo le variazioni quotidiane dei costi dei carburanti e capire come cambiano le tariffe da regione a regione. La situazione dei prezzi viene monitorata costantemente, offrendo agli automobilisti un quadro aggiornato e preciso.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 27 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.625 Benzina SELF 1.689 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1.