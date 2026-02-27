Il prefetto Zito ospite a Paciano In Comune poi visita del borgo

Il prefetto di Perugia ha fatto visita a Paciano, incontrandosi con le autorità locali e visitando il centro storico del paese. L'evento si è svolto nel rispetto delle procedure istituzionali, con un confronto diretto tra rappresentanti dell’amministrazione e il prefetto. La giornata è proseguita con una passeggiata tra le vie del borgo, permettendo di apprezzare le peculiarità della zona.

PACIANO - Il Comune di Paciano ha ospitato la visita ufficiale del prefetto di Perugia Francesco Zito, accompagnato dal Vice Prefetto Marina Castrioto. L'incontro istituzionale si è aperto nella sala del Consiglio comunale con un saluto formale a cui hanno preso parte la giunta, i consiglieri, i rappresentanti dei carabinieri e della polizia locale, i dipendenti dell'ente e i referenti dell'associazionismo locale. Al termine del momento collegiale, la delegazione ha visitato i principali luoghi della cultura del borgo: guidata da Oriano Spadoni, la visita ha toccato Palazzo Baldeschi, la pinacoteca Comunale, il museo Don Aldo Rossi e il teatro comunale.