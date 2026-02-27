Il Poverello e la globalità Francesco tra pace e guerra Appuntamenti con il Santo

Un santo, certo. Rivoluzionario, senz’altro. Profetico, eccome. Visto che dopo 800 anni dalla sua nascita si continua a parlare di lui e delle sue idee, l’attualità della figura di Francesco si intreccia con temi come pace e guerra. La sua influenza si riflette ancora oggi, stimolando incontri e riflessioni su come affrontare i conflitti e promuovere la solidarietà tra le persone.

Un santo, certo. Rivoluzionario, senz’altro. Profetico, eccome. Visto che dopo 800 anni dalla sua morte il pensiero e le azioni di San Francesco costutuiscono l’ingrediente principale di una rassegna che l’ Università di Pisa, attraverso il Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura, ha dedicato al santo patrono d’Italia, e di cui QN-La Nazione è media partner. Dibattiti lectio magistralis, spettacoli teatrali, concerti che raccontano l’aspetto religioso e quello più politico del santo di Assisi, di pari passi all’agire umano che, ha detto il rettore Riccardio Zucchi, "ci ha mosrato un uomo che, contro tutto e tutti, nel Vangelo ci credeva davvero e lo ha messo in pratica ad ogni costo, seguendo fino alla fine le sue idee e i suoi valori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

