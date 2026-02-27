Il Partito Democratico ha espresso solidarietà ad Enza Ambrosone, coordinatrice della segreteria provinciale del partito in Irpinia, sottolineando il valore del suo contributo all’interno del gruppo consiliare del partito presso il Consiglio Provinciale di Avellino. La presa di posizione arriva a nome del gruppo stesso e mira a riconoscere pubblicamente l’impegno svolto da Ambrosone nel suo ruolo.

A nome del gruppo consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Provinciale di Avellino intendo esprimere la più sincera ed autentica solidarietà ad Enza Ambrosone, coordinatrice della segreteria provinciale del Pd d’Irpinia. Gli attacchi ricevuti in queste ore, che si sono spinti fino alla spudorata richiesta di espulsione dal partito, sono gratuiti, pretestuosi ed ingiusti. Tutti conosciamo l’impegno profuso in questi anni da Enza, volitiva ed attenta dirigente del nostro partito. In particolare in questa fase estremamente delicata che vede da un lato l’approssimarsi di scadenze elettorali importanti e dall’altro lo svolgimento, non sempre lineare, del percorso precongressuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Pd fa quadrato su Ambrosone: “Il suo lavoro prezioso per il partito”

