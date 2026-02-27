Il paradiso di tutti gli sportivi

Un ex nazionale azzurro, campione italiano di tiro a segno e imprenditore, ha acquistato nel 2014 il complesso di Lido di Camaiore. L’obiettivo è sviluppare un grande progetto legato allo sport e all’intrattenimento. La sua esperienza nel settore sportivo e il recente investimento segnano una fase di trasformazione del luogo. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo ad altri dettagli dell’operazione.

Un ex Nazionale azzurro, campione italiano di tiro a segno, ma anche un talento per l’imprenditoria. Nel 2014 Giampiero Pardini rileva il complesso di Lido di Camaiore per dare vita a un progetto su vasta scala. Mai scelta fu più azzeccata. Una scelta di testa, tipica dell’industriale di successo, ma anche di cuore: la sua comunità si meritava un centro sportivo polifunzionale rinnovato per praticare sport ai massimi livelli. Un struttura innovativa, di qualità ma fortemente legata al territorio. I due Sporting Center Pardini diventano presto modelli all’avanguardia: ambiente moderno e staff qualificato, massimo supporto: dalla gestione dei tesseramenti alle lezioni in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

