Il Pakistan ha condotto attacchi aerei su diverse aree in Afghanistan, inclusa la capitale Kabul. Questo episodio rappresenta un nuovo capitolo nelle crescenti tensioni tra i due paesi, dopo un periodo di relativa calma. Le incursioni hanno coinvolto diverse località e si sono verificati in un contesto di instabilità regionale. La situazione si sta evolvendo rapidamente e richiede attenzione internazionale.

Tra cui la capitale Kabul: è il più grosso sviluppo delle tensioni tra i due paesi, dopo il cessate il fuoco raggiunto a ottobre Nella notte tra giovedì e venerdì il Pakistan ha bombardato diverse città dell’Afghanistan, tra cui la capitale Kabul. È il più grosso sviluppo delle tensioni in corso da mesi tra i due paesi, dopo il cessate il fuoco che avevano raggiunto lo scorso ottobre a seguito dei violenti scontri sul confine in cui erano morte decine di soldati e di civili. La situazione delle ultime ore è ancora piuttosto confusa e in evoluzione: il ministro della difesa pakistano Khawaja Asif ha detto in un post su X che il paese è in “guerra aperta” contro il governo dei talebani in Afghanistan. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Temi più discussi: Il Pakistan ha bombardato diverse città in Afghanistan; Il Pakistan conduce degli attacchi aerei nell'est dell'Afghanistan; Il Pakistan bombarda obiettivi nelle città afghane, il ministro parla di guerra aperta; I talebani scatenano un'offensiva ampia sul Pakistan mentre esplodono attacchi mortali al confine.

