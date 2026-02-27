Il nuovo ‘Toni Kroos’ | chi è Kostov il classe 2008 accostato all’Inter

Vasilije Kostov, classe 2008 e originario della Serbia, gioca attualmente con la Stella Rossa. Il suo nome è stato segnalato come possibile futuro per l’Inter, che ha mostrato interesse nei suoi confronti. Osservatori nerazzurri hanno notato alcune somiglianze nelle movenze con il centrocampista tedesco Toni Kroos. Kostov è considerato un giovane talento in crescita nel panorama calcistico internazionale.

Chi è Kostov. Il nome nuovo per il futuro dell’Inter è quello di Vasilije Kostov. Classe 2008, serbo, attualmente in forza alla Stella Rossa, il giovane talento è finito sul taccuino degli osservatori nerazzurri che per molti osservatori ricorda nelle movenze Toni Kroos. Un profilo interessante non solo per le qualità tecniche, ma anche per il contesto in cui sta crescendo: il club di Belgrado è allenato da una leggenda interista, Dejan Stankovic, che conosce bene l’ambiente nerazzurro e potrebbe rappresentare un interlocutore privilegiato in caso di trattativa. Chi è Kostov: profilo e caratteristiche. Kostov compirà 18 anni a maggio. Di ruolo è principalmente un trequartista o una seconda punta, ma nel corso della sua giovane carriera è stato impiegato anche come ala destra e persino come mediano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

