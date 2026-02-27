Il nuovo parco di 8mila metri quadrati con tante piante e pista ciclabile che riunisce il quartiere

A Monza è stato inaugurato un nuovo parco di 8.000 metri quadrati situato in via Perosi, che include numerose piante e una pista ciclopedonale. La struttura collega via Leoncavallo e via Martiri delle Foibe, creando un collegamento diretto tra le due zone del quartiere. L’area verde si estende su un ampio spazio dedicato al relax e alla mobilità sostenibile.

Monza ha un nuovo polmone verde. Si tratta del nuovo parco di via Perosi: 8mila metri quadrati di verde, con la pista ciclopedonale che mette in collegamento le due parti del quartiere (via Leoncavallo e via Martiri delle Foibe). Un’oasi di verde dove sono state piantumate 35 essenze arboree piantate tra cui olmi, aceri, mimose, ginkgo biloba, paulonia e albero dei tulipani. Quasi 400 sono gli arbusti impiegati per realizzare le bordure con lavanda, rosmarino, conifere nane, melograno e spirea. La grande area verde è stata inaugurata nella mattinata di venerdì 27 febbraio: un polmone verde realizzato da un operatore privato nell’ambito di un permesso di costruire convenzionato a scomputo oneri per un valore finale delle opere di oltre 257mila euro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

